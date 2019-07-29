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Собчак нашла новую любовь

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Слова телеведущей в адрес артиста восприняли как признание

Ксения Собчак записала новое видео, явно адресованное Сергею Шнурову. В кадрах она в шляпе и распахнутой рубашке читает стихи, используя нецензурные слова. Это дало повод для новых слухов – некоторые обыватели решили, что светская львица неравнодушна к лидеру группы "Ленинград".

"Ксения, у Вас нет больше дел и проблем, кроме Шнурова?", "А не любовь ли это?",

– задумались они.

Большинство же обсуждали прозвучавшие на видео высказывания. Однако мнения разошлись. Одних взбесил затянувшийся конфликт, и они возмутились: "Эта карусель бесконечная закончится когда-нибудь?", "Дно", "На что тратят люди свою жизнь, спасибо, что показываете, как не надо жить!", "Какие страшные губы, перекаченные донельзя, ассиметрия здоровенная, на Вас же люди смотрят, прям отталкивает это", "Всё должно быть в меру. Перебор пошел", "Заканчивайте, уже противно".   

Другим понравились стихи Собчак. "Какая молодец", "Это еще круче предыдущего", "Гениально", "Крутая", "Обожаю ваши стихотвореные перепалки!", "Это можно слушать вечно", – хвалили фанаты.

Ранее Ксения написала посвящение Сергею Шнурову, к которому прикрепила довольно провокационное видео.

После развода светской львице нередко приписывали романы. Не так давно ее застали с другом в туалете. Нашлись такие, кто решил, что, вероятно, с нынешним близким другом – режиссером Константином Богомоловым – что-то не так, раз блондинка светится с другим. Между тем Ксения Собчак сцепилась с Сергеем Шнуровым именно из-за любовника.

Полина ДОРОЖКИНА
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