Ответ бывшему: Собчак снялась в эротичном видео с любовником

Вероятно, Ксении не понравилось, что Максим так скоро нашел ей замену

Публика бурно обсуждает новый роман Виторгана, который на удивление быстро оправился после развода. Как сообщалось ранее, избранницей бывшего супруга Ксении Собчак стала 28-летняя актриса Нино Нининдзе.

Теледива, видимо, решила ответить и записала видео с любовником. На кадрах она вместе с Константином Богомоловым плывет на катере. Парочка жизнерадостно улыбается. После влюбленные поворачиваются друг к другу, но на моменте, где зрители ждали страстного поцелуя, запись обрывается. Ролик появился в Instagram Богомолова. Несмотря на то, что самое интересное не показали, некоторые пользователи сочли видео эротичным (орфография и пунктуация сохранены).

"На самом интересном месте прервали видео!!!!" "Хитрый ход истинного режиссера : оборвать кадр на самом интересном месте Ждем продолжения и будьте долго долго счастливы !" "Наш ответ бывшему,который выложил фото молодой возлюбленной красотки!" "Прям поцеловаться хотели да передумали", "Самое эротичное видео!!!"

- отметили они.