Ответ бывшему: Собчак снялась в эротичном видео с любовником

Нибиру
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Теледива, видимо, решила ответить и записала видео с любовником. На кадрах она вместе с Константином Богомоловым плывет на катере. Парочка жизнерадостно улыбается. После влюбленные поворачиваются друг к другу, но на моменте, где зрители ждали страстного поцелуя, запись обрывается. Ролик появился в Instagram Богомолова. Несмотря на то, что самое интересное не показали, некоторые пользователи сочли видео эротичным (орфография и пунктуация сохранены).
"На самом интересном месте прервали видео!!!!" "Хитрый ход истинного режиссера : оборвать кадр на самом интересном месте Ждем продолжения и будьте долго долго счастливы !" "Наш ответ бывшему,который выложил фото молодой возлюбленной красотки!" "Прям поцеловаться хотели да передумали", "Самое эротичное видео!!!"
- отметили они.
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