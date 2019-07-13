Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Виторган показал замену Собчак

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Новой пассией режиссера стала грузинка

Максим Виторган не долго оставался в одиночестве и уже нашел замену Ксении Собчак. В Instagram он опубликовал снимок Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.

На кадре актриса стоит боком к окну. При этом ее верхняя часть тела оголена, а волосы мокрые.


При этом ранее пару заметили в театре. Виторган и Нинидзе сидели рядом. После спектакля молодая актриса не стала говорить о возможных отношениях с Максимом, передает "Телепрограмма.про".

Виторган и Собчак решили расстаться после 6 лет совместной жизни. Ходили слухи, что расставание пары произошло из-за того, что Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым, однако сама телеведущая заявила о том, что брак распался из-за постоянных претензий друг к другу.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Плохой день для Зеленского: россияне объединились с украинцами. LIVE

Москва не отступила в желании дать возможность жителям двух стран поговорить

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей