Виторган показал замену Собчак

Новой пассией режиссера стала грузинка

Максим Виторган не долго оставался в одиночестве и уже нашел замену Ксении Собчак. В Instagram он опубликовал снимок Нино Нинидзе, с которой ему приписывают роман.

На кадре актриса стоит боком к окну. При этом ее верхняя часть тела оголена, а волосы мокрые.





При этом ранее пару заметили в театре. Виторган и Нинидзе сидели рядом. После спектакля молодая актриса не стала говорить о возможных отношениях с Максимом, передает "Телепрограмма.про".

Виторган и Собчак решили расстаться после 6 лет совместной жизни. Ходили слухи, что расставание пары произошло из-за того, что Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым, однако сама телеведущая заявила о том, что брак распался из-за постоянных претензий друг к другу.