Поза телеведущей взбесила россиян

Ксения Собчак, видимо, решила поработать над собой. Хотя сделала это в присущей ей манере, выбрав странное место. Она влезла на стеклянный стол и, расставив ноги, изогнулась, выставив грудь. Фото, на котором светская львица показана в этот момент, вызвало горячее обуждение в соцсети.

"Время йоги", – коротко пояснила телеведущая.

Большинство подписчиков остались недовольны и раскритиковали Собчак (орфография и пунктуация авторов тут и дальше по тексту сохранены)

"У Вас похоже реально кукушка поехала", "Волочкова -отдыхает", "Тут ещё бы разогнутся не помешало бы", "Скоро наизнанку вывернутся!Одна в шпагате,другая вот так ,на столе. Никому они не интересны,только в скандалах с себе подобными!", "Прямо Волочкова))))) ещё бы шпагат и не отличить)))))", "Что б тебя скрючило !", "Чего так скрючило?", "Встала раком".

Некоторые удивились и шутили. "Что-то тут не сильно понятно )что к чему ) ", "и я не сразу понял что куда", "Вот стул за ним сидят, вот стол за ним... йогат?", "Раз-два-три-четыре! Мантры громче, чакры шире!" , "Радикулит мучает?" "... она и ноги на стол", "Главное не сломаться и перегнуться", "Ох,растяжечка", – прокомментировали они.



И только преданные фанаты снова хвалили Ксению: "Шикарно", "Прикольно!.. Если классно, то классно!", "Ого ... вот это круто", "Гибкаялань", "Восхитительно!!!", "Мисс Грация".

Умеет Собчак эпатировать публику. Поведение телеведущей не раз вызывало бурную реакцию обывателей, которые пристально следят за нею. Особенный же интерес они питают к личной жизни и внешности "блондинки в шоколаде". На днях ей приписали новый роман, ранее высмеяли за спозающие трусы, а до этого, застукав в туалете с другом, сдели вывод, что Ксения сменила любовника.