"Возрастная женщина": Сябитова поглумилась над Собчак

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Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова решила высказать свое мнение о том, какая судьба может ждать Максима Виторгана и Ксению Собчак, которые теперь снова свободны.
"Если Ксения ко мне обратится, я за нее не возьмусь: возрастная женщина с ребенком и не очень хорошей репутацией. С такими довесками не знаю, что можно сделать...", –
приводит "Собеседник слова телесвахи.
А вот шансы Виторгана устроить свое семейное счастье Роза оценила очень высоко:
"Максим как жених – это вообще круто! Прекрасная семья, хорошее образование, известный, не бедный и не старый – жених нарасхват".
Впрочем, похоже, ни Собчак, ни Виторган не нуждаются в услугах расторопной Сябитовой. Ксения не скрывает, что счастлива с режиссером Константином Богомоловым, а Максима недавно заметили с актрисой Нино Нинидзе.
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