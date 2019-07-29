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"Возрастная женщина": Сябитова поглумилась над Собчак

Роза Сябитова. Кадр youtube.com
Телесваха скептически оценила шансы Ксении найти женское счастье

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова решила высказать свое мнение о том, какая судьба может ждать Максима Виторгана и Ксению Собчак, которые теперь снова свободны.

"Если Ксения ко мне обратится, я за нее не возьмусь: возрастная женщина с ребенком и не очень хорошей репутацией. С такими довесками не знаю, что можно сделать...", –

приводит "Собеседник слова телесвахи.

А вот шансы Виторгана устроить свое семейное счастье Роза оценила очень высоко:

"Максим как жених – это вообще круто! Прекрасная семья, хорошее образование, известный, не бедный и не старый – жених нарасхват".

Впрочем, похоже, ни Собчак, ни Виторган не нуждаются в услугах расторопной Сябитовой. Ксения не скрывает, что счастлива с режиссером Константином Богомоловым, а Максима недавно заметили с актрисой Нино Нинидзе.

Валентина МАЙОРОВА
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