"Аж перепугалась": Собчак высмеяли за рога

У телеведущей кое-что нашли на голове

Ксения Собчак снялась на таком фоне, что у подписчиков соцсети, куда попал кадр, разыгралось воображение. Некоторые даже увидели у светской львицы на голове рога.

Сама же телеведущая в очередной раз блеснула начитанностью – процитировала отрывок из книги братьев Стругацких о том, кто на самом деле выигрывает, – "не тот, кто умеет играть по всем правилам... а "тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил".

В кадре, подписанном такими словами, Ксения позировала в темном наряде с серьезным выражением лица. Губы поджаты, на глазах – большие очки, волосы зачесаны назад. Позади – непонятно что.

Подписчики оживились и стали обсуждать внешность Собчак, а также слова под фото:

"Рога Вам очень идут!", "Аж перепугалась", "Рога зачетные", "Что с губами?", "Ты тут страшная, Ксюша", "И на что тут смотреть?", "Хорошо играет тот, кто играет без противника", "Это как заниматься сексом без партнера", "Исходя из того, что Вы процитировали, Ксения, Вы уже окончательно и бесповоротно проиграли", "Да, о совести ничего нет. Это в Ваших кругах не модно?", "Под каждой фоткой пытаетесь плюнуть дерьмом, подчеркивая свою несостоятельность".

Не остался в стороне и известный фрик Гоген Солнцев. "Любимая, оставь заумные чужие тексты... напиши просто: хочу очками попантоваться", – посоветовал он.

Собчак постоянно "вызывает огонь на себя". Может, скрючившись, расставить ноги на столе, дать повод для слухов о своем очередном любовнике, показаться мокрой в сползающих трусах и засветиться в туалете с мужчиной – в этом она вся.