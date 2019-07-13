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"В бане стоило бы прикрыться": Собчак досталось от Лопыревой за откровенный показ тела

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Внешний вид "светской львицы" не понравился Виктории

Фотомодель Виктория Лопырева уколола Ксению Собчак словами про неидеальную фигуру. Так телеведущая отреагировала на слова "светской львицы", которая не понимает, как одному и тому же человеку может нравиться сценарист Ларс фон Триер и фильм "Догвилль" и Лопырева. С таким вопросом Ксения обратилась к футболисту Федору Смолову во время одного из интервью.

По словам Виктории, она совсем не обижается на Собчак и понимает, что та пытается сделать рейтинг своей программе и "роется в грязном белье". При этом Лопырева даже дала совет Ксении, как лучше выглядеть в кадре.

"Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится? Просто совет со стороны",

заявила фотомодель во время интервью телеканалу "Спорт-Экспресс".

Собчак пока промолчала, но вероятно скоро ответит своей сопернице.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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