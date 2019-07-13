"В бане стоило бы прикрыться": Собчак досталось от Лопыревой за откровенный показ тела

Внешний вид "светской львицы" не понравился Виктории

Фотомодель Виктория Лопырева уколола Ксению Собчак словами про неидеальную фигуру. Так телеведущая отреагировала на слова "светской львицы", которая не понимает, как одному и тому же человеку может нравиться сценарист Ларс фон Триер и фильм "Догвилль" и Лопырева. С таким вопросом Ксения обратилась к футболисту Федору Смолову во время одного из интервью.

По словам Виктории, она совсем не обижается на Собчак и понимает, что та пытается сделать рейтинг своей программе и "роется в грязном белье". При этом Лопырева даже дала совет Ксении, как лучше выглядеть в кадре.

"Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится? Просто совет со стороны",

– заявила фотомодель во время интервью телеканалу "Спорт-Экспресс".

Собчак пока промолчала, но вероятно скоро ответит своей сопернице.