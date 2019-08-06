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"Садо-мазо": Бледанс с голым бюстом взмахнула плеткой

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Пикантный вид артистки распалил мужчин

Эвелина Бледанс, несмотря на возраст, сохраняет темперамент и по-прежнему способна завести публику, особенно – представителей сильного пола, что произошло и теперь. Свежее видео, опубликованное на ее странице в Instagram, распалило нешуточные страсти.

В ролике звезда одета в черное платье с глубоким декольте, открывающим пышную грудь, на шее в ее руке, опоясанной напульсником, – плетка. 

"Садо-мазо... Любовь по-итальянски... ",

– томно произнесла в кадре артистка. И, добавив, что "есть и такой образ", отметила: "Ну что же, сегодня все прошло прекрасно".

Так эффектно она рассказала о новой театральной постановке, в которой играет одну из ролей. "Моя героиня Эва из спектакля "Любовь по-итальянски" меняет образы, как перчатки", – пояснила Эвелина под видео. Затем не без кокетства спросила: "Женщина должна попробовать всё или только классика?"

Подписчики с готовностью откликнулись на ее призыв:

"Эвелина, Вы молодец! ", "Эвелина, Вы полны жизни и радости!", "Быть огненной секси никогда не пошло", "Как всегда, грациозная... Суперледи", "Хороша бабенка!", "Сексуальная, Вы настоящая женщина, добрая мама, артистка, певица, спортсменка, комсомолка и красавица нереальная", "Клевая такая", "Вы классная".

Мужчины не сдержали чувств. "Отшлепай меня, шалунья", "Это просто нереально оргазмично", – поделились они желаниями и впечатлениями. Звезда парировала сразу: "Оргазмируйте в удовольствие!".  

Некоторые вспомнили и о неудаче в семейной жизни артистки, заявив, что экс-супруг не стоит ее. "Ууу, приколистка... Эва, скажите, Вам не обидно, что Ваш муж бывший, когда был смешным и пухлым, нуждался в Вас, Вы для него были слишком хороши... а как только стал Вам соответствовать, похудел, похорошел, возмужал, не стал ценить Вас... плёткой его отходите", "Вы для бывшего слишком хороши, достойнейшая", – написали такие.

Бледанс отреагировала по-доброму: "Пусть будет счастлив. Спасибо ему за Сему".

Нашлись и те, кто не упустил возможности позлословить. "Фу, как старая прости господи. Всему свое время, зачем молодиться? Встречайте старость достойно", – возмутились они.

Впрочем, артистке не привыкать. Она нередко становится объектом восхищения и осуждения, когда показывается в откровенном виде. Ранее подписчики горячо обсуждали артистку в сексуальном наряде и обсмеяли, увидев ее в лифчике.

Фоторепортаж
Эвелина Бледанс: "Расслабиться могу только в постели"
Полина ДОРОЖКИНА
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