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"Вульгарненко": Бледанс вывалила грудь в сексуальном наряде

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Артистка не постеснялась оголить пышный бюст

Эвелина Бледанс в последнее время редко показывается перед публикой в откровенных нарядах. Однако телеведущая решила порадовать заскучавших подписчиков сексуальным снимком.

На фотографии, выложенной в Instagram, артистка лежит на диване в платье с глубоким декольте. При этом ткань почти не прикрывает бюст Эвелины. Сексуальный образ дополняют и оголенные длинные ноги актрисы.

Подписчики, конечно же, не могли остаться равнодушными к такой эротике. "Сиськи зачет", "Восхитительно выглядите🌹", "Вы очень красивая🔥", "Спасибо вам за то что вы есть,я вами восхощаюсь👍", "Шикарная и грудь прекрасная", "Ты шикарная леди 😘".

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Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Однако, такой пикантный кадр понравился не всем. "Как надоела пристарелая со своим выменем уже!", "Вульгарненко в Вашем возврасте((((", "Тетя у вас Тити видно", "Видимо давно нет мужчины.😳", "Все хорошо,но зачем груди так открывать,некрасиво смотрится", "Мда уж 😂😂😂🙉у меня от такого образа аж глаз задёргался 🤣".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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