"Тетка с ума сходит": Бледанс забыла надеть юбку

Артистка продемонстрировала тело в сексуальном наряде

Актриса Эвелина Бледанс удивила подписчиков новым снимком. На фотографии 50-летняя знаменитость без стеснения позирует в одном боди, которое облегает ее внушительный бюст и обнажает стройные ноги.

Пользователи в недоумении: то ли звезда забыла надеть нижнюю часть одежды, то ли хотела похвастаться хорошей фигурой. В любом случае комментаторы посчитали такой вид недопустимым.

"Когда забыла одеть юбку", "Вульгарно", "Тихий ужас", "Просто юбочку забыла надеть", "Зашкаливает идиотизм!", "Совсем умом тронулась, ты бы еще голая позировала", "Скоро снимется совсем раздетой", "Тетка с ума сходит",

– оценили внешний вид актрисы.

Преданные поклонники только восхитились идеальной фигурой артистки, по их мнению, Эвелина Бледанс выглядит привлекательнее многих молодых звезд:

"Вот это фигурка! Ничего лишнего!", "Секси", "Красавица", "Фигура идеальная", "Очень красивая", "Выглядите прекрасно", "Вот это фигурка! Очень сексуальная!", "Шикарная женщина".

Сексуальная Эвелина Бледанс тщательно следит за своим телом: занимается на велотренажерах, любит плавать и лечится в клинике реабилитации.