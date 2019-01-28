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Бледанс в лифчике насмешила поклонников

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Актриса показалась в откровенном виде с известным коллегой

Эвелина Бледанс не раз блистала прелестями в соцсети. Вот и несколько часов назад она опубликовала фото, на котором она изображена в бюстгальтере. Фанатов кадр развеселил.

И неспроста: в нем наполовину раздетая актриса стоит у кровати в юбке с голыми ногами и держит в руках чулки. А рядом звезда "Убойной силы" Андрей Федорцов натягивает носки. 

Большинство фанатов, отметив, как "хороша Эвелина" в стиле 70-х, отреагировали на снимок. И поделились впечатлениями, придумав ему ироничные названия. 

"Неравный брак".

"Эта сумасшедшая на меня свои чулки хочет одеть?"

"Врасплох".

"Кто быстрее оденется".

"Мужик торопится домой, а то от жены попадет..."

"Пеппи длинные чулки, Рогов в классике – носки". 

"Махнемся, не глядя".

"А вот эти чулочки я купила в ЦУМе, поможешь одеть?"

"Ты мне чулочки, я тебе носочки!"

"Не желаете примерить?"

"Милый, эти шелковые чулки под подушкой ты положил для меня?"  

"Так, мой дорогой, чьи это чулки? Последний раз спрашиваю". 

Это были их ответы на обращение Эвелины. Она под фотографией написала, что "скучает по работам с Катей Рождественской для журнала "Караван историй", и попросила придумать название выложенному кадру. 

Ни одного замечания и злого слова на странице Бледанс из-за ее провокационного вида не появилось. И даже о ее ложной беременности, за что раньше актрису упрекали, обвиняя в обмане, никто не вспомнил...

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Эвелина Бледанс: "Расслабиться могу только в постели"
Полина ДОРОЖКИНА
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