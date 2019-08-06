Телеведущая разделась в теплых краях

Ксения Собчак хотела поделиться хорошей погодой. Она показалась почти без одежды, что мало кого из подписчиков соцсети впечатлило.

"Ловлю лето как могу", – объяснила светская львица под кадром, в котором позирует на пороге ванной комнаты в плотно облегающем тело купальнике и широкополой шляпе. Прижавшись к стене грудью и животом, она изогнулась, оттопырив ягодицы.

Поза телеведущей не осталась без внимания подписчиков. Их комментарии, далекие от слов восторженных фанатов, были полны резкости и сарказма:

"У нее задница и бедра, как у мужика. Смотреть тошно", "Выпучила то, чего нет", "Тот случай, когда ...опа красивее лица", "Теперь нарисованная офотошопленная задница везде", "Не надоело еще свою тощую ...опу фотографировать?", "Что за мода – фоткать попу, было бы чем гордиться. А ее истинное предназночение? Фу, как пошло".

Некоторые вспомнили и о личной жизни блондинки: "А Ваш Максим с такой умной девушкой встречается, приятно глянуть.", "Правда, что Вы бросили Богомолова из-за Шнурова?".



Чуть раньше Собчак будто намекнула, почему развелась с Виторганом. Она поделилась размышлениями о том, как люди сходятся, под фото, на котором позирует с задраной ногой.

Эта поза вызвала у интернет-пользователей такую же отрицательную реакцию. Кто-то даже грубо съязвил: "Территорию пометила". Другой подписчик предупредил, что Ксения "перерастет и этого самца", давая понять, что она скоро бросит нынешнего возлюбленного.

Однако слухи о приближающейся женитьбе Константина Богомолова на Ксении Собчак подкрепило то, что в Сети всплыло приглашение на их свадьбу, которая якобы состоится 13 сентября. При этом "жених" и "невеста" не подтверждают и не опровергают факт своей свадьбы.