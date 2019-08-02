СМИ: Собчак выходит замуж за Богомолова

Торжество может состояться уже осенью

Ксения Собчак и Константин Богомолов решили пожениться. Об этом сообщили СМИ. По слухам, влюбленные планируют сыграть свадьбу в сентябре, ни о каких подробностях предстоящего праздника пока неизвестно. Пара пока никак не отреагировала на эту новость.

"У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь" – сообщил телеграм-канал Dark Cosmo.

Режиссер и телеведущая вместе уже более полугода, а отношения их завязались еще тогда, как Ксения была официально замужем за Максимом Виторганом. С ним журналистка прожила 6 лет и родила сына Платона, который после развода остался жить с матерью, пишет teleprogramma.pro.

Первая свадьба блондинки проходила тайно – многие гости узнали о торжестве, уже приехав на место празднования, а в Сети появилось только несколько фотографий. Какой будет свадьба Богомолова и Собчак неизвестно, пока они никак не прокомментировали появившуюся новость. Но именно вчера режиссер впервые публично признался Ксении в любви.

Зарождающиеся отношения режиссера и телеведущей стали одной из главных тем в начале года. Масла в огонь добавила драка Богомолова и Виторгана, которую они устроили в центре столицы.

Даже сейчас общение между бывшим супругами нельзя назвать дружеским – они постоянно задевают друг друга в социальных сетях. Если когда-то поклонники пары еще надеялись на воссоединение Собчак и Виторгана, то свадьба журналистки с Богомоловым окончательно разрушает их надежды. В личной жизни Максима Виторгана тоже все начало налаживаться: артиста неоднократно замечали в компании молодой и симпатичной актрисы.