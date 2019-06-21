"Слезу пробивает": как Климова переживает измену мужа

Артистка сняла печальное видео

Актриса Екатерина Климова показала, как ездит за рулем автомобиля. Лицо девушки скрывает косметическая маска, а сама она слушает лиричные песни о расставании. Поклонники уверены, она тяжело переживает измену супруга и еле сдерживает слезы.

В Сети девушку звезду решили поддержать после грустного ролика: комментаторы уверены, что личная жизнь Климовой еще наладится.

"Песня-то какая, слезу пробивает. <…> Маска маской, а песней все сказано", "Кажется, Екатерина тоже чуть не прослезилась", "Катя, не грустите, все будет хорошо!", "Умело спрятана грусть", "Не надо печалиться, Вы лучшая и все будет", "Да, разочарование оставляет пустоту! Я плачу! Но все будет хорошо!",

– поддержали актрису в Instagram.

Напомним, в личной жизни Екатерины Климовой произошли большие перемены. Ее муж Гела Месхи закрутил бурный роман с актрисой сериала "Улетный экипаж". Первый раз их видели вместе еще в апреле. Теперь стало известно, что Климова подала заявление на развод с Месхи. Теперь суду предстоит решить, с кем останется трехлетняя дочь актеров.