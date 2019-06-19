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Мужа Климовой застукали с любовницей

Екатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com
Актер утешился в компании другой кинозвезды

Супруг Екатерины Климовой Гела Месхи закрутил бурный роман. Его новой избранницей стала молодая актриса Катрин Асси, известная зрителям по роли стюардессы Жанны Глушко в сериале "Улетный экипаж". 

Первый раз их увидели вместе в апреле на Московском международном кинофестивале. Между ними в тот вечер пылали страсти: актер не сводил глаз с девушки, не выпускал ее из объятий, постоянно брал за руку, пишет сайт "Комсомольская правда". Похоже, что страданий из-за разрыва с женой он тогда не испытывал, и с удовольствием позировал с красоткой перед камерами.

В тот момент о расставании знаменитых супругов ничего не было известно. Хотя Климова появилась на красной дорожке ММКФ одна, без мужа, в красивом воздушном платье она выглядела прекрасно. И никто не заметил, что на ее пальце уже не было обручального кольца.

Ровно через месяц после этого Екатерина подала в суд заявление на развод. Супругов уже вызывали для беседы. Дата рассмотрения дела о расторжении брака пока не назначена.

Когда поступила информация о разводе звезд, Гела удалил почти все совместные фото из соцсети, оставив лишь несколько кадров из фильмов, в которых снимался с женой, в частности – снимок эпизода из сериала "Волчье сердце", где они играли главные роли, опубликованный в январе, 

"Как было с тобой, так и ни с кем не будет", – подписал его Месхи.

Актеры познакомились в 2013 г. на съемочной площадке. Гела, по его словам, потерял дар речи , когда в первый раз увидел красавицу Екатерину, и все время хотел ее поцеловать. Между ними вспыхнул роман, и в 2015 г. Климова и Месхи поженились. Вскоре родилась их общая дочь Изабелла. Климова воспитывает еще троих детей от предыдущих браков, с которыми ее третий муж сумел подружиться.

Они казались счастливой и дружной семьей. Хотя в октябре прошлого года актер выложил в Instagram снимок с подписью: "Свобода, и только вперед", из-за которой поклонники звездной пары сразу заподозрили, что Екатерина и Гела расстались.

Катрин Асси – одна из самых перспективных молодых актрис. Ее детство прошло в США. Мать девушки – дизайнер одежды и владелица модного бренда, отец – арабский бизнесмен Мохаммед Асси. В начале 2000-х семья перебралась в Москву. Катрин окончила ВГИК и стала сниматься в эпизодах.

Полина ДОРОЖКИНА
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