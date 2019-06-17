Актриса решила освободиться от брачных уз

Екатерина Климова подала заявление на развод с мужем – актером Гелой Месхи. Решение по этому делу будет принято позже.

"Иск о расторжении отношений поступил 27 мая. 10 июня была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена", - сообщили StarHit в Хамовническом суде Москвы.

Там же примут решение и о том, с кем останется трехлетняя дочь супругов, единственного ребенка мужа кинозвезды. У нее самой трое детей от второго супруга Игоря Петренко.

В СМИ давно ходили слухи о непростом характере супруга Климовой. Некоторые издания писали, что он скандалит по поводу и без такового, да еще и зарабатывает намного меньше знаменитой жены. Возможно, это и стало причиной расставания.

Ранее Гела рассказывал, что у них есть только одна проблема – разные графики работы. Оба снимались одновременно в нескольких фильмах и при этом играли на сценах театров. И все же артист признался, что жена всегда покоряла его мудростью и пониманием.

"Но мы стараемся находить лазейки", – поделился он. И сообщил, как однажды, в день рождения супруги, когда та была в Вильнюсе со спектаклем, он "никому не сказал, приехал в гостиницу, приготовил цветы и подарки".



Предыдущий союз Екатерины Климовой – с Игорем Петренко – называли идеальным, хотя в паре всегда кипели страсти. Супруги расходились и сходились. Однако новые романы у них начались почти одновременно.

Екатерина не подает виду, что третий развод как-то изменил ее жизнь. Она встречается с подругами и весело проводит время. В сторис опубликованы кадры с вечеринки, на которой она расслабилась с такими же кинозвездами – Екатериной Вуличенко и Оксаной Акиньшиной.

Да и настроение у нее, похоже, не испортилось. Также актриса по-прежнему хороша собой, что видно по ее снимкам в Instagram. Фанаты всегда восхищаются ее формами.