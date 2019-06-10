"Это провокация?": Климова пошалила в душе

Актриса прячется от жары под прохладной водой

Екатерина Климова не стесняется показаться и в пышном наряде, и в домашнем костюме, и без косметики. Естественные фото поклонникам нравятся даже больше, ведь она выглядит на них столь же прекрасно, как и во время светских мероприятий.

Именно такие кадры актриса выложила в соцсети накануне. Она позирует в душе в одном полотенце, направляя струи воды то на себя, то в сторону, и, похоже, веселится от души.

"Жара", – коротко отметила под фотосессией звезда. Может, тем самым давая понять, что прохладный душ спасает ее в такие знойные денечки, как стоят в последнее время в Москве.

Поклонники откликнулись на публикацию любимицы сразу. Одни восхищались натуральной красотой Екатерины:

"Безумно красивая без утиных губ и наращенных ресниц", "Боже эти глаза... в которые можно смотреть вечно...", "Нереальные", "Вот природная красота!!!! Смотреть приятно", "Красивая и естественная, нет этих филлеров и ботокса. Шикарная! Очень органично и красиво все!", "Глаза божественные! Екатерина, Вы просто прелесть!", "Очень приятная... Без раздудых до безумия губ, без непонятных странных скул, без бровей на пол-лба".

Другие, в основном, мужчины признались, что снимки разгорячили их больше погоды.

"Пекло", "Теперь стало еще жарче", "Ах, какая женщина!", "Это провокация, да?", "Катрин, что же ты делаешь", "Вы женщина из книг, из мира грез! Таких не бывает. Но Вы есть, фея среди нас – это СКАЗКА!",

– поделились они впечатлениями. Одна дама даже посочувствовала им: "Бедные мужики!".

Были и те, кто отыскал недостатки во внешности Климовой. "Неужели не видно, что губы подкачены? ", "И над верхней губой характерная складка после филлера", "Губки немного сделаны", "Почему-то при полном макияже в бане... наверно, чтобы красота еще естественнее была", – укололи они.

Однако их, как и прежде, оказалось мало. Кинозвезду чаще хвалят. Не так давно ее в образе Маргариты засыпали комплиментами. Ранее по достоинству оценили стройную фигуру актрисы. До этого Екатерина завоевала сердца фанатов в коротком атласном светлом платье с поясом и высоких красных ботфортах на шпильке. А фото в постели вызвало восторг у поклонников.