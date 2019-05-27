Кинозвезда удивила фанатов нарядом

Екатерина Климова после недолгого перерыва выложила в соцсети новое фото. То, как она выглядит там, поразило фанатов.

На снимке актриса позирует не одна, а с коллегой по сцене. Пикантности снимку добавляет вид кинозвезды: она показана в образе булгаковской Маргариты и одета в роскошное черное платье с головокружительным декольте.

"Вы живете во Владивостоке? Тогда мы едем к вам", – обратилась Екатерина к подписчикам.

Поклоннки наперебой восхищались актрисой и ее нарядом, не позабыв похвалить и ее фигуру:

"Вот она – знойная женщина!", "Невероятно красивая в образе Маргариты", "Декольте потрясающее", "Вот это глубина!", "Какой вырез!", "Ой-ой, какое декольте", "Какое роскошное декольте", "Какая шикарная", "Лапочка", "Бриллиантовая артистка и мама!", "Катюша... какая красотка", "Вам очень идет образ Маргариты", "Екатерина, грудь у вас просто шик", "Почему вы такая красивая?", "Ах, Катя просто невероятна", "Катя, Вы потрясающая!!!", "Шикарный образ, не говоря уже о декольте".

Многих обрадовала новость о скорой встрече с любимицей. Они спрашивали, в какие еще города она приедет, ведь "очень ждут".

Екатерина Климова – успешная актриса, она много снимается в ккино и играет в театрах. У нее четверо детей, и звезда успешно совмещает съемки и гастроли с их воспитанием.

Также она иногда радует поклонников в соцсети кокетливыми фото, хотя не так часто, как другие артистки. В марте артистка похвасталась соблазнительным телом на отдыхе. Ранее разожгла бурные страсти сексуальным нарядом и восхитила видом в постели.