Климова в постели восхитила поклонников

Вид известной актрисы давно покорил фанатов

Вот и теперь Екатерину Климову также осыпали комплиментами. Ни одного недовольного на ее странице в соцсети не нашлось, всем понравился новый пост.

На фото, которое актриса опубликовала в Instagram, она раскинулась в свободной позе на постели. "Комфортный восстанавливающий сон – это так важно для меня! Какое удовольствие проснуться и начать свой день в мягких объятиях уютной кровати", – поделилась красотка ощущениями.

По теме Климову развели с мужем

Фанаты откликнулись. Они, как и раньше, похвалили Климову.

"Красавица, стильная и очень позитивная!"

"Приятная такая девушка".

"Куколка".

"Сочная женщина, мечта многих молодых парней".

"Вы шикарная".

"Секси".

"Какая Вы трудолюбивая".

"Великолепная... Катя-Катерина, ты красива, как картина".

Некоторые согласились с актрисой и дали ей советы: "Правильно, Катюша! Надо больше отдыхать, тогда надолго останешься молодой и красивой! Спать обязательно на шикарной кровати, тончайшем постельным белье и с лучшим мужчиной!"

До этого Климова выложила снимок с дочкой Лизой. В подписи под ним она поместила строчки из песни Аллы Пугачевой – "Какая ж ты смешная, девочка моя, как будто что-то знаешь, чего не знаю я, какая ж молодая ты, доченька моя".

В Сети тут же стали обсуждать, на кого больше похожа девушка – на маму или отца, и восхитились ее очарованием, не забыв при этом и о Кате. "Прямо глаз не оторвать", "Такая уже взрослая и такая красивая Елизавета", "Вы такие классные. Такие красавицы. Выглядите сногсшибательно", "Прекрасное фото двух очаровательных дам!" – прокомментировали фолловеры.

Мало кому удается сохранить хорошие отношения с бывшими супругами, а у Климовой это получилось. Она не только поддерживает дружеские отношения с прошлым мужем – Ильей Хорошиловым, от которого родила дочь, но и познакомила его со звездой фильма "Маша+Саша" Еленой Бирюковой. Парочка уже собирается обвенчаться, напоминает EG.RU.