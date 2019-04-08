Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Как бабушка": Климова снялась без косметики

Екатерина Климова. Фото: www.globallookpress.com
Актриса не боится показаться смешной

Екатерина Климова поделилась с подписчиками новым снимком, на котором она предстает в непривычном виде. Артистка возвращается в Москву после длительного гастрольного тура со спектаклем "Мастер и Маргарита". Выглядит уставшая звезда своеобразно: глаза в кучку, маска для сна, беруши и никакого макияжа.

Некоторые поклонники пишут, что не сразу узнали звезду и не оценили ее творческого порыва.

"Плохая фотография!!!", "Это полный ужас какой-то. В берушах и наглазнике, как наша бабушка...", "вид нездоровый", "не нужно так себя преподносить", "мартышка",

– комментируют пользователи.

Защитники Климовой, наоборот, отметили ее красоту, которую, по их мнению, ничем нельзя испортить.

"Как старшеклассница", "А вам и так хорошо, симпатяга косоглазая", "Харизму не пропьёшь!!! Спасибо вам за творчество ваше", "Красота и есть красота! Как глаза не коси, все равно красота глядит!", "Катюш, Вы же наша красавица, наше достояние!!!",

- хвалят звезду за смелость.

Публикацию актрисы оценили "лайками" 36 тысяч человек.

Ранее Утро показало фотографию Екатерины Климовой в купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей