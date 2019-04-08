"Как бабушка": Климова снялась без косметики

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Екатерина Климова поделилась с подписчиками новым снимком, на котором она предстает в непривычном виде. Артистка возвращается в Москву после длительного гастрольного тура со спектаклем "Мастер и Маргарита". Выглядит уставшая звезда своеобразно: глаза в кучку, маска для сна, беруши и никакого макияжа.
Некоторые поклонники пишут, что не сразу узнали звезду и не оценили ее творческого порыва.
"Плохая фотография!!!", "Это полный ужас какой-то. В берушах и наглазнике, как наша бабушка...", "вид нездоровый", "не нужно так себя преподносить", "мартышка",
– комментируют пользователи.
Защитники Климовой, наоборот, отметили ее красоту, которую, по их мнению, ничем нельзя испортить.
"Как старшеклассница", "А вам и так хорошо, симпатяга косоглазая", "Харизму не пропьёшь!!! Спасибо вам за творчество ваше", "Красота и есть красота! Как глаза не коси, все равно красота глядит!", "Катюш, Вы же наша красавица, наше достояние!!!",
- хвалят звезду за смелость.
Публикацию актрисы оценили "лайками" 36 тысяч человек.
Ранее Утро показало фотографию Екатерины Климовой в купальнике.
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