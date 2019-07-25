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"Это прилично?": с Собчак сползли мокрые трусы

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица оголила ягодицы

Ксения Собчак написала еще один поэтический ответ (предыдущий она поместила ранее) лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову и прикрепила к нему провокационное видео. В соцсети оценили  ролик по-разному.

В кадрах светская львица в купальнике вылезает из воды. Схватившись за край пирса, она подтягивается на руках, и в этот момент с ее бедер сползают плавки, обнажая ягодицы.

Может, демонстрируя пятую точку, телеведущая дала понять музыканту, что о нем думает. А в новом стихотворном послании она буквально нападает на артиста, припомнив ему упрек в своей супружеской неверности. За первые часы публикация набрала больше 1,5 млн просмотров. 

Подписчики вдоволь налюбовались на голую попу Ксюши и прочитали ее стих, но их мнения, как водится, разошлись. Одни смеялись, другие восхищались, третьи ругались (орфография и пунктуация авторов тут и далее сохранены):

"Сосисочное тело наконец состряполо стихотворение", "Буга га! Ксюшка в ударе", "И подливу пустила", "Святые небеса🙈Только не это", "Эээх мама дорогая", "Очень умно🤭 Срочно в презики выбрать!", "Красотища", "Гениально", "Шедевр", "Обалдеть", "Пробка, видимо, где то в мозгу У обоих ни дать ни взять", "Не красивая голая жопа в мокрых растянутых трусах... Помню Собчак как взбалмошную тусовщицу в розовой юбке. Такой и осталась...", "это прилично? Показывать голую жопу?", "а на попе и ногах еще и целлюлит".

В Сети также решили, что бывшим друзьям пора нужно прекратить вражду. "Лююдии !!!!!!!! Вам ,что заняться нечем.!!! Кому что доказываете?", "Что за говнометание друг в друга?" – отметили комментаторы. 

Ранее Ксения снялась в другом провокационном видео. Камера запечатлела ее с другом в туалете. Глядя в зеркало, они вытягивали губы и чмокали. 

Очередной раунд ругани в стихах Собчак и Шнурова начался на днях. Поводом стали слова лидера группы "Ленинград" о том, кто стал его самым достойным противником в состязании в жанре рэп. Светская львица отреагировала на его слова сразу, и пошло-поехало.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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