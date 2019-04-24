"Просто огонь": Бледанс надела сексуальное мини

Смелый вид артистки восхитил поклонников

Эвелина Бледанс не страдает комплексами. В свои уже далеко не юные годы она часто позволяет себе вольности. Не отступив от этого и теперь, звезда экрана выложила в соцсети фотосессию, в которой показалась в провокационном наряде. Фанаты лишились покоя.

"Вы, Эвелиночка, просто огонь", Секси", "Я же говорю – 29, ошибка в паспорте.Так хороша, что кругом голова... Блеск!", "Просто красивая очень и элегантная женщина", "А мини Вам очень идет!", "Вот это ножки!", "Девочка-припевочка", "Куколка","Хулиганка!.. в хорошем смысле!", "Любуюсь Вашей фигурой, такая точеная – загляденье", "Обаятельная, эффектная!", "Класс", "Шикарная",

– осыпали они даму щедрыми комплиментами.

Одна поклонница, заметив, что актрисе "давно пора было такой стиль выбрать", добавила: "Тетенькой еще успеете стать".

Эвелина откликнулась на предложение. "Буду экспериментировать", – пообещала она. Шутила она в ответ и на другие комментарии: "Раз огонь – жгу!", "Паспортистки напутали, спросонья".

Только злопыхатели не поскупились на критику. Они распекали Бледанс: "Узкие брови-дуги выдают возраст! Прямо жаль, при таких данных", "Костюмчик не по возрасту. Старая".

Сама же звезда, похоже, осталась довольна собою. "Благодарю за возможность прикоснуться к волшебству... чувствовать себя озорной девчонкой", – написала артистка под кадрами.

На днях звезда разоткровенничалась. Она заявила, что между хорошим любовником и олигархом выберет первого.

Вспомнила и самый эротичный момент в своей жизни. Как-то на съемках "Маски-шоу" ее накормили клубникой, после чего натерли чесноком.

В начале апреля Эвелина отметила золотой юбилей. Она неоднократно попадала в список самых желанных российских женщин. От вида ее стройной фигуры с аппетитными формами мужчины до сих пор теряют головы.



Актриса нередко радует поклонников снимками в купальниках и соблазняет роскошным телом. Может и насмешить в лифчике, а также шокировать прелестями, показаться в постели, раздеться и поставить на лицо заплатки.