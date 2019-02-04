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Бледанс отдохнула с мужчиной в бане

Эвелина Бледанс. Фото: Агентство городских новостей «Москва»Зыков Кирилл
Телеведущая мечтала об этом целый год

Эвелина Бледанс заявила, что обязательно должно быть в жизни каждого человека. И показала, как сама получает удовольствие, и не одна, а в компании некоего Армена, чего давно хотела.

"Все-таки баня должна быть в жизни каждого человека! Со своими примочками обязательно!"

– написала теледива под роликом. И добавила, что, "конечно, чан на улице с еловыми ветками – это банная роскошь, и хорошего банщика тоже нужно поискать".

Она в первый год жизни сына "жила в доме с банькой, и почти каждую недельку старалась полупить себя веничками". Делала это сама, пока "Семик спит у печки в предбанничке", а летом еще и клубничками намазывалась, зимой – "в снежок прыгала".

Теперь же Эвелина отправилась в баню с ледяной купелью на улице. Там она уже "была с этим человеком и получила море удовольствия", поделилась эмоциями Бледанс в ролике. После чего показала, где ее "будут... ооо".

"А потом в чан на улице – самое волшебное место... я в него окунусь прямо с головой", – отметила звезда. Но предупредила, что этого поклонники не увидят.

Еще теледива сообщила, что хочет "Сему уже поактивнее к баньке приучать, ведь иммунитет укрепляет и все такое". И попросила фанатов поделиться "опытом – с какого возраста и по какой схеме водите детей в баню".

Подписчики бурно отреагировали на пост Эвелины. Одни восхищались. "Класс", "Шикарная сауна!" – прокомментировали они.

Другие заволновались о здоровье звезды. "После чана не боитесь простудиться?" – встревоженно спросила одна подписчица.

Некоторые на слова артистки "Мы, кстати, в бане в снежки играли. Это непередаваемо круто" иронично ответили: "В снежки? Кусками льда".  

Были и те, кто заявил, что Эвелина Бледанс последовала примеру Анастасии Волочковой, постоянно бывающей в бане и окунающейся в ледяную купель.

Фоторепортаж
Эвелина Бледанс: "Расслабиться могу только в постели"
Полина ДОРОЖКИНА
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