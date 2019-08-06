"Имущество будем делить": Глюкоза заговорила о разводе

Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Наталья Ионова решила записать свой телефонный разговор с мужем, чтобы окончательно развеять все слухи о предстоящем разводе. Певица позвонила мужу по громкой связи, а после расспросов об отдыхе с детьми спросила: "А ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся?".
Удивленный супруг спросил, когда же произойдет развод. На что Глюкоза ответила: "видимо, совсем скоро". После пара, смеясь, перешла к обсуждению раздела имущества.
"Имущество будем делить. С детьми нам попроще – одного тебе, другого мне",
– цитирует звезду "Комсомольская правда".
А вот любимую собаку Наталья Александру отдавать не готова, заявив, что оставит ему попугая. Такая перспектива предпринимателя не обрадовала, и он предложил другой вариант: "А давай, кто быстрее до дома добежит, тому все и достанется!", – говорит Александр Чистяков.
После этого Глюкоза с мужем, судя по видео, опубликованном в Telegram-канале Ксении Собчак, резко бросились бежать. Похоже, что в семье знаменитости царит идиллия, а предположения о разводе пары беспочвенны.
Напомним, слухи о многочисленных изменах появлялись после того, как Глюкоза выложила в свой Instagram фото без кольца на пальце, сопроводив пост размышлениями о счастье.
Украине посоветовали не церемониться с Москвой
Пекин примет ответные меры, если решит, что безопасность КНР находится под угрозой