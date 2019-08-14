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"Такая плешивая": Собчак начала лысеть

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей посоветовали нарастить волосы

Новое видео Ксении Собчак стало поводом для бурных обсуждений. Прежде всего комментаторы обратили внимание на прическу журналистки. По их мнению, звезда начала лысеть, а на голове у нее остались лишь пару волосков.

Поклонники, обеспокоенные за внешность скандальной блондинки, советует ей нарастить волосы или прибегнуть к процедуре по пересадке шевелюры. Сама Ксения на едкие комментарии, как и всегда, не реаирует. 

"А пересадку волос не пробовали? Обидно, две волосинки!", "Волосиков совсем нет", "Такая плешивая такая с такими-то деньгами", "Лысая скоро совсем станете", "Неужели ничего нельзя с волосами сделать?", "Прическа не очень. Можно же нарастить", "На голове за три пера в начесе", "А что с волосами? Лысеете", "Две волосины",

– высказались в Сети.

Досталось ведущей и за наряд. В Instagram считают, что Собчак портит свою фигуру "колхозными" платьями. Видео, где телеведущая встает в профиль, поклонники рассматривали особенно внимательно, желая увидеть беременный живот Ксении.

Недавно в Сети появилась информация, что Ксения Собчак и ее возлюбленный Константин Богомолов ждут ребенка. Пара на слухи никак не реагирует, не подтверждают влюбленные и сообщение о том, что 13 сентября у них состоится свадьба.

Дарья ПЕТРОВА
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