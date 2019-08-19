"Старуха": Лолита изменилась после расставания с мужем

В Сети обсуждают перемены во внешности звезды

Лолита Милявская выступила на концерте в центре столице. На сцене 55-летняя артистка пустилась в пляс и начала скакать на месте. Поклонники звезды завидуют ее энергичности и отмечают, что она заметно похудела после развода. Кто-то, наоборот, указал Милявской на приближающуюся старость и испортившийся голос.

"Голос Лолиты один гул старческий, а все пытается косить под молодость, все, старуха, ничто не вечно...", – написали в комментариях. Певица терпеть замечания не стала и ответила: "люблю, когда тявкают молодухи с закрытых аккаунтов".

"Лолита, не перестаю Вами восхищаться, Вы супер – женщина! Я вас обожаю", "Лолита, вы просто космос. Энергетика бешеная. Творите еще долго-долго!", "Как похорошели после развода", "Очень похудела", "Такая стройная стали", "Развод меняет женщину к лучшему",

– высказались пользователи об изменениях в теле Милявской.

Напомним, Лолита объявила о своем расставании с молодым супругом. Свои переживания по этому поводу Милявская не показывает, наоборот, ее уже заметили в компании известного певца. Также в Сети появилось видео с певицей без белья.