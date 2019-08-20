Галкин оценил Брежневу без белья

Певица выложила в Сеть эротичное фото

В Instagram-аккаунте Веры Брежневой появился, снимок, где звезда позирует без одежды: грудь певица закрыла коленями, а самые интимные места прикрывают колготки. Пикантный снимок оценили более 300 тыс. человек, среди которых оказался и Максим Галкин: муж Примадонны поставил сексуальной блондинке "лайк".

Пока поклонники гадают, в чем секрет привлекательности 37-летней экс-солистки "ВИА Гры", сама она рассказала о своих отношениях с мужем. По словам Брежневой, после комплиментов Константина Меладзе она чувствуют себя самой красивой на планете даже с морщинами.

“Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал одно мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей...",

– поделилась певица с подписчиками.

Поклонники от вида обнаженной артистки в восторге, но не упускают возможности поиронизировать над фото.

"Когда все белье в прачечной", "Когда багаж потерялся", "Самая красивая на Земле", "Вера, видела Вас вживую. Вы потрясающая", "Мне кажется, вам нужно нанять личного пожарника, чтобы он тушил огонь после вас", "Ага, инопланетяне подумают, что у нас все такие! Вот расстроятся потом!",

– написали пользователи в комментариях.

Ранее полуголой позировала располневшая жена Валерия Меладзе.