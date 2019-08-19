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"Жгучая" Лопырева выставила ягодицы напоказ

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika
Модель расслабилась на отдыхе

Виктория Лопырева не упускает возможности похвастаться сексуальным телом. Наслаждаясь отдыхом на яхте, телеведущая в красном купальнике выгнулась перед камерой. Все внимание привлекают к себе ягодицы звезды.

Сексуальную Лопыреву в комментариях всячески расхвалили, но призвали быть скромнее, ведь она теперь мама.

"Ну, прямо кошечка", "Жгучая, как аджика", "Восхитительная девочка! Просто волшебная!", "Аппетитная какая!", "Вика дразнилка", "Виктория, у вас все идеально, вы просто красавица, эталон красоты", "А что, попа очень даже гармоничная",

– похвалили звезду в комментариях.

Напомним, в феврале Виктория Лопырева родила первенца, которого назвали Марк Лионель. Звезда долгое время скрывала своего избранника, ведь выяснилось, что мужчина женат, более того, по слухам, он начал встречаться с блондинкой, когда его супруга была беременна. Сейчас влюбленные практически все время проводят вместе.

Дарья ПЕТРОВА
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