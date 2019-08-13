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"Турки падали": Лопырева сразила мужчин в микрошортах

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika
Красотка похвасталась идеальными ногами

Виктория Лопырева сейчас находится в Турции вместе со своим возлюбленным. По Стамбулу знаменитость ходит в очень коротких шортах, которые полностью открывают стройные ноги блондинки.

Снимки длинноногой красотки буквально сразили комментаторов: они восторгаются телом Лопыревой и предполагают, что турецкие мужчины не смогли отвести глаз от россиянки.

"Блин, представляю, как турки падали, увидев вас. Здесь такой красоты нету", "Какие ноги", "Как можно быть такой ослепительной красавицей", "Какие длиннющие ноги", "Ноги роскошные. А сама божественна", "Зачем вы травмируйте мужское население", "Бедные турки, небось шеи выворачивали, оглядываясь",

– написали в комментариях.

Рядом с Викторией на снимке стоит отец ее ребенка – бизнесмен Игорь Булатов. Некоторые пользователи считают, что он недостаточно хорош для Лопыревой.

Напомним, в феврале Виктория Лопырева родила первенца, которого назвали Марк Лионель. Звезда долгое время скрывала своего избранника, ведь выяснилось, что мужчина женат, более того, по слухам, он начал встречаться с блондинкой, когда его супруга была беременна. 

Дарья ПЕТРОВА
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