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"Сводите с ума мужиков": Чехова снялась без штанов

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая устроила пикантную фотосессию у окна

Анфиса Чехова наслаждает отпуском в Лондоне. Находясь на отдыхе, звезда решила порадовать поклонников сексуальными снимками из отеля. Сначала звезда в одной рубашке улеглась на пол и вытянула ноги, затем переместилась на кресло, где обнажила бедра.

Поклонники Чеховой, похоже, в восторге от того, что актриса их не забывает: они похвалили красавицу за сексуальность и признались, что она сводит их с ума.

"Секси как всегда", "Рай для фут-фетешиста", "Анфиса, конечно, великолепна, ох и ноги, это милое личико", "Шикарные бедра", "Ух какие мощные, сочные ляжки", "Так выглядят женщины после хорошего секса!", "Ну зачем вы сводите с ума мужиков?", "Фигурка супер",

- написали в комментариях.

Сопроводить сексуальным снимок звезда решила рассказом о своей проблеме. Анфиса Чехова призналась, что так и не смогла выучить английский язык. Это помешало ей в личной жизни.

"Насколько у меня было возможностей выйти замуж за иностранцев, но невозможность изъясняться на своём чертногусломательном, сложном, противоречивом языке... ставит крест на всех моих международных отношениях",

- рассказала знаменитость в социальных сетях.

Ранее в Сети появилось видео со страстными поцелуями Ольги Бузовой и бывшего участника "Дома-2".

Дарья ПЕТРОВА
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