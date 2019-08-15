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Звезда "Интернов" раздвинула ноги на пляже

Звезда
Кристина Асмус. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Раздевшаяся актриса вспомнила спортивное прошлое

Кристина Асмус удивила поклонников смелой позой: знаменитость залезла на камни и, держась на руках, раздвинула ноги. Фото звезды сериала "Интерны" в купальнике понравилось почти 100 тыс. пользователей.

На странице девушки сразу же появилось много восторженных комментариев. А некоторые напомнили о прошлом звезды: в детстве она занималась спортивной гимнастикой и даже стала кандидатом в мастера спорта.

"Как всегда красивая и прекрасная", "А как Волочкова можешь?)", "Вспомнила молодость?", "Какая же умница! Супер!", "Потрясающе", "Спортивный секс", "Шикарная гимнасточка", – восторгались в Instagram.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Некоторые комментаторы начали интересоваться, сможет ли принять такую позу муж Асмус – Гарик Харламов. В своих социальных сетях юморист фотографиями с пляжа не делится, зато часто выкладывает видео с Ларисой Гузеевой, где издевается над актрисой.

 

Дарья ПЕТРОВА
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