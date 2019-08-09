Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Сбежала от жирного": Фадеева втянули в новый скандал

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Популярная певица обвинила продюсера в срыве концертов

Только в Сети стихло обсуждение отношений Максима Фадеева и Ольги Серябкиной, как музыкант оказался в центре нового скандала. Его подопечная Наргиз Закирова, прославившаяся после участия в шоу "Голос", заявила, что продюсер виновен в отмене ее концертов.

По словам артистки, ей начали звонить организаторы выступлений и рассказывать о письмах, которые получили из продюсерского центра, принадлежащего Фадееву.

"Мероприятия отменяются якобы из-за моего отказа выезжать. Это было прописано в письме, которое они получили из продюсерского центра MALFA. Для меня и моей команды это стало новостью, поскольку мы собирались выехать сегодня вечером…",

– рассказала Наргиз в Instagram .

После эпатажная знаменитость получила сообщение о том, что лейбл намерен запретить ей петь ее хиты, а также документ о расторжении контракта с продюсерским центром.

В чем причина такой резкой перемены в отношениях между Фадеевым и Закировой, пока не ясно. По одной версии, виновата сама артистка. Как пишет telegram-канал "Только никому", женщина "словила звезду" и начала "качать права", а также злоупотребляла алкоголем.

По другой версии, виновата бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, которая, как утверждает ее бывшая подруга, состоит в отношениях с продюсером. Сама Серябкина отрицает подобные заявления. 

"Рассказывал знакомый, который там работает. Серябкина поссорилась с Наргиз перед каким-то выступлением и он ее выпер. Молли он слушает во всем", – цитирует слова источника telegram-канал "Только никому". 

Подлил масла в огонь еще один подопечный Фадеева – бывший участник телепроекта "Дом-2" Олег Майями. Молодой человек разместил в социальных сетях фото Закировой, подписав "Наргиз тоже сбежала от жирного!".

После этого певец разместил в Instagram видео, где называет Фадеева "святым человеком". Поклонники предположили, что Майями говорит несерьезно и скоро тоже уйдет от продюсера.

Сам Фадеев не стал опровергать слова Наргиз, а только выложил в Instagram пост, где написал, что снял с шеи обнаглевших людей.

За последние несколько лет от Максима Фадеева ушли сразу несколько артистов. Со скандалом покинула группу "Серебро" Елена Темникова. После мирно ушли Катя Кищук и Юлия Савичева. Теперь, похоже, продюсер останется без певицы Наргиз и Олега Майями. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Польша собралась на войну с Калининградом

На Западе конструируют сценарии вероятных боевых сражений

"Циркон" может быть виноват в трагедии под Северодвинском

СМИ пытаются установить причину ЧП на военном полигоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей