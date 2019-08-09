"Сбежала от жирного": Фадеева втянули в новый скандал

Популярная певица обвинила продюсера в срыве концертов

Только в Сети стихло обсуждение отношений Максима Фадеева и Ольги Серябкиной, как музыкант оказался в центре нового скандала. Его подопечная Наргиз Закирова, прославившаяся после участия в шоу "Голос", заявила, что продюсер виновен в отмене ее концертов.

По словам артистки, ей начали звонить организаторы выступлений и рассказывать о письмах, которые получили из продюсерского центра, принадлежащего Фадееву.

"Мероприятия отменяются якобы из-за моего отказа выезжать. Это было прописано в письме, которое они получили из продюсерского центра MALFA. Для меня и моей команды это стало новостью, поскольку мы собирались выехать сегодня вечером…",

– рассказала Наргиз в Instagram .

После эпатажная знаменитость получила сообщение о том, что лейбл намерен запретить ей петь ее хиты, а также документ о расторжении контракта с продюсерским центром.

В чем причина такой резкой перемены в отношениях между Фадеевым и Закировой, пока не ясно. По одной версии, виновата сама артистка. Как пишет telegram-канал "Только никому", женщина "словила звезду" и начала "качать права", а также злоупотребляла алкоголем.

По другой версии, виновата бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, которая, как утверждает ее бывшая подруга, состоит в отношениях с продюсером. Сама Серябкина отрицает подобные заявления.

"Рассказывал знакомый, который там работает. Серябкина поссорилась с Наргиз перед каким-то выступлением и он ее выпер. Молли он слушает во всем", – цитирует слова источника telegram-канал "Только никому".

Подлил масла в огонь еще один подопечный Фадеева – бывший участник телепроекта "Дом-2" Олег Майями. Молодой человек разместил в социальных сетях фото Закировой, подписав "Наргиз тоже сбежала от жирного!".

После этого певец разместил в Instagram видео, где называет Фадеева "святым человеком". Поклонники предположили, что Майями говорит несерьезно и скоро тоже уйдет от продюсера.

Сам Фадеев не стал опровергать слова Наргиз, а только выложил в Instagram пост, где написал, что снял с шеи обнаглевших людей.

За последние несколько лет от Максима Фадеева ушли сразу несколько артистов. Со скандалом покинула группу "Серебро" Елена Темникова. После мирно ушли Катя Кищук и Юлия Савичева. Теперь, похоже, продюсер останется без певицы Наргиз и Олега Майями.