В историю с интрижкой Фадеева ввязался муж Валерии

Продюсер не поверил в слова певицы о его коллеге

Иосиф Пригожин не удержался в стороне от скандала, который разразился после заявления Елены Темниковой. Он посчитал это неправдой.

"Честно сказать, в искренность подобных заявлений я не верю. Что мешало об этом заявить давно и с самого начала, когда у них был самый разгар конфликта?"

– отметил продюсер. И добавил, что своей нынешней успешной карьерой артистка обязана его коллеге: "В принципе Темникова состоялась благодаря Максу Фадееву... Она появилась благодаря группе "Серебро".

У певицы, напомнил Иосиф, "все ровно" – карьера складывается успешно, есть любимый муж и ребенок. И ему не понятно, зачем Елена ворошит прошлое и открывает неприглядную сторону каких-то отношений.

Хотя, допустил Пригожин, Темникова могла всего лишь последовать моде "найти какой-нибудь крючок" и этим "зацепить" публику: "Говорим про Темникову. Почему? Потому что она дала повод. И теперь это тема для разговоров", – пояснил он "Пятому каналу".

В данном случае, вытаскивая наружу "грязное белье", Елена поступила "неправильно и неэтично", заключил продюсер. Однако признался, что детально в суть конфликта Темниковой и Фадеева не вникал. Он считает коллегу талантливым и профессиональным.

Ранее стало известно, что Лена Темникова потребовала, чтобы Максим Фадеев прошел проверку на детекторе лжи. Это было после того, как она рассказала о его романе с Ольгой Серябкиной, которой эта история здорово подмочила репутацию – ее обвинили в связи с женатым Максимом Фадеевым и продолжают всячески критиковать.

Обсуждают скандальные подробности и подписчики продюсера группы "Серебро".. "С молли вашей любовницей не сравнится", "У вас что гарем????", "А вы с ней тоже спали?", "Великолепна. Достойная замена... Даже не замена. Она лучше", "Не понимаю зачем скрывать роман с Серябкиной?! Она – секси, Вы – продюсер, все очевидно!", – горячились они под фото певицы Наргиз (орфография и пунктуация авторов сохранены).