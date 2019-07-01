Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В историю с интрижкой Фадеева ввязался муж Валерии

Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер не поверил в слова певицы о его коллеге

Иосиф Пригожин не удержался в стороне от скандала, который разразился после заявления Елены Темниковой. Он посчитал это неправдой. 

"Честно сказать, в искренность подобных заявлений я не верю. Что мешало об этом заявить давно и с самого начала, когда у них был самый разгар конфликта?"

– отметил продюсер. И добавил, что своей нынешней успешной карьерой артистка обязана его коллеге: "В принципе Темникова состоялась благодаря Максу Фадееву... Она появилась благодаря группе "Серебро".

У певицы, напомнил Иосиф, "все ровно" – карьера складывается успешно, есть любимый муж и ребенок. И ему не понятно, зачем Елена ворошит прошлое и открывает неприглядную сторону каких-то отношений.

Хотя, допустил Пригожин, Темникова могла всего лишь последовать моде "найти какой-нибудь крючок" и этим "зацепить" публику: "Говорим про Темникову. Почему? Потому что она дала повод. И теперь это тема для разговоров", – пояснил он "Пятому каналу".

В данном случае, вытаскивая наружу "грязное белье", Елена поступила "неправильно и неэтично", заключил продюсер. Однако признался, что детально в суть конфликта Темниковой и Фадеева не вникал. Он считает коллегу талантливым и профессиональным.

Ранее стало известно, что Лена Темникова потребовала, чтобы Максим Фадеев прошел проверку на детекторе лжи. Это было после того, как она рассказала о его романе с Ольгой Серябкиной, которой эта история здорово подмочила репутацию – ее обвинили в связи с женатым Максимом Фадеевым и продолжают всячески критиковать. 

Обсуждают скандальные подробности и подписчики продюсера группы "Серебро".. "С молли вашей любовницей не сравнится", "У вас что гарем????", "А вы с ней тоже спали?", "Великолепна. Достойная замена... Даже не замена. Она лучше", "Не понимаю зачем скрывать роман с Серябкиной?! Она – секси, Вы – продюсер, все очевидно!", – горячились они под фото певицы Наргиз (орфография и пунктуация авторов сохранены).   

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

"Прекрасный парень": Путин впечатлил неугомонного Трампа

Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей