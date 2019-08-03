"Пахнет сексом": Серябкина встала на колени в прозрачном лифчике

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Ольга Серябкина порадовала поклонником очередным пикантным снимком. На этот раз из одежды на брюнетке были только колготки со стразами и бюстгальтер, состоящий из тонких цепочек.
Все внимание зрителей привлек бюст звезды, который выглядывал сквозь эротичный наряд. Для другой фотографии Серябкина встала на колени, выставив свои ягодицы.
Пока поклонники восхищаются смелостью и роскошными внешними данными бывшей солистки группы "Серебро", некоторые пользователи напоминают звезде о скромности и призывают прикрыться.
"Неприлично красиво", "Бомбита", "Потеряла индивидуальность", "Очень откровенно", "Хороша", "Лучшая", "Шикарная попа", "Пошловато", "Пахнет сексом", "Девушка,которая чувствует свою сексуальность,не выглядит пошло", "Огонь", "Бомбические фото",
– написали комментаторы в Instagram под пикантным фото.
Ранее девушку упрекали за появление на ковровой дорожке без одежды.
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