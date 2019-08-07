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"Глаз не отвести": Лобода поделилась свадебным фото

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Артистку начали поздравлять с радостным событием

Светлана Лобода поделилась в социальных сетях свадебным снимком. На фото изображена невеста, лицо которой прикрыто фото. Некоторые поклонники принялись поздравлять певицу с бракосочетанием. Но оказалось, что невеста, очень похожая на Лободу, это ее родная сестра.

"Я думал это вы", "Очень похожи с сестрой", "Света, поздравляю", "Глаз не отвести", "Скоро и вы нас порадуйте", "Поздравляю с этим событием", "Светлана, это вы?!", "Как похожи. Большого счастья вам",– написали в социальных сетях.

Как сообщает "Пятый канал", Ксения Лобода вышла замуж еще в июне этого года. Тогда Светлана делилась снимками из ЗАГСа, а на самом торжестве поймала букет невесты.

Поклонники надеются, что совсем скоро певица, которая еще не была замужем, сыграет свадьбу. Женихом может стать предполагаемый возлюбленный Светланы Лободы – Тилль Линдеманн. По слухам, именно от музыканта знаменитость родила свою младшую дочь. 

Дарья ПЕТРОВА
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