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"Слишком много секса": звезда "Интернов" снялась без одежды

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Актриса похвасталась стройным телом в кружевном белье

Кристина Асмус поделилась с поклонниками эротичным снимком с отдыха: на фото звезда в лифчике и трусах растянулась на кровати. На снимке удается рассмотреть плоский живот телезвезды, ее ягодицы и стройные ноги.

Сама знаменитость, похоже, привыкла, что подобные фото в Сети подвергаются жесткой критике. Поэтому решила собрать самые популярные сообщения завистников и добавить их в своей пост.

"#асмус в разнос пошла, #сисек не видать, #ниче такая рабочая сторона, #мальдивский срам, #что скажет бульдог, #фу поза, #тебя читает дочь алло, #во бульдогу фартануло", – подписала пикантный снимок актриса.

Подписчики оценили чувство юмора Кристины Асмус, но подозревают, что смешные хештеги мог за нее написать ее муж – юморист Гарик Харламов.

"Умница и красавица, еще и с чувством юмора. Повезло мужу", "Такая аппетитная", "А куда можно сдавать пожертвования, чтобы бог мне такую же жену?", "Кристина, Вы красотка, восхищаюсь", "Слишком много секса", "Такая аппетитная", "Шикарная поза", "Огонь, Кристина",

– прокомментировали фото сексуальной звезды сериала "Интерны".

Ранее звезда рассказала, как ее заразили на съемках. Один из визажистов занес на лицо Кристины Асмус несколько видов клещей. Бороться с последствиями звезде сериалов пришлось год. 

Дарья ПЕТРОВА
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