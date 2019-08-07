"Позы из "Дома-2": Водонаева похвасталась пышными формами

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Алена Водонаева порадовала поклонников новым сексуальным снимком. На фото бывшая участница "Дома-2" стоит, выгнувшись, у лестницы. Все внимание пользователей привлекли объемные ягодицы красотки.
Пока одни восхищаются телом Водонаевой, другие намекают на лишний вес и припоминают звезде участие в скандальном телепроекте.
"Инстаграм без Аленкиной попы, все равно, что без котиков", "Позы из "дом-2" не меняются, сразу видно, человек любит и гордится своим телом", "Нереальная", "Какие формы", "Богиня", "Вечно с откляченной попой", "Вы же собирались худеть", "Ты так поправилась",
– пишут звезде "Дома-2" в Интернете.
Сама Алена Водонаева на критику не реагирует, ведь сейчас она готовится к важной встрече: "сегодня вечером сбудется моя маленькая, наивная мечта. Я увижу человека, чьим поклонником являюсь с 15 лет. Волнуюсь. <…> Ну, в общем, взволнована и возбуждена, как цуцык".
Поклонники уверены, что Водонаевой предстоит встреча со знаменитым режиссером Квентином Тарантино. Телезвезда назвала его одним из трех мужчин, которых любит. Подтверждает предположение подписчиков и тот факт, что сейчас режиссер находится в Москве, где презентует свой новый фильм.
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