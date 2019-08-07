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"Скоро разорвет": звезду "Дома-2" обругали после фото в бикини

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Телезвезду сравнили с силиконовой куклой

Бывшая участница телепроекта Дарья Пынзарь поделилась с поклонниками снимком в купальнике. Пока поклонники звезды "Дома-2" восхищались стройной фигурой, другие начали переживать за тело блондинки: в Сети уверены, что девушка может пострадать из-за увлечения пластическими операциями.

Звезда признает, что к 33-м годам сделала две операции: увеличение груди и подтяжку лица. Этапами последней процедуры она делилась в своем Instagram.

"Даша тебя скоро разорвет от пластических операций", "Грудь стала некрасивая", "Нежная была до этих силиконов", "Противно смотреть, сколько операций уже перенесла", "Вымя, а не грудь", "Силиконовая кукла", "Вы замужем, вы унижаете такими фото своего мужа",

– раскритиковали пользователи в Сети.

Муж Дарьи, с которым она познакомилась на "Доме-2", похоже, совсем не против откровенных снимков супруги. Мужчине и самому часто достается от подписчиков. Пару раскритиковали за внешний вид на дне рождения сына: тогда Дарья пришла на праздник в откровенном платье, а Сергей появился в шлепанцах.

С зимы супруги и двое их детей живут в Турции. Дарье нравится турецкий климат и пляжи, где она уединяется с мужем.

Дарья ПЕТРОВА
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