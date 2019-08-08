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"Тарасову можно спать спокойно": Бузова влезла на мужчину

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Артистка заинтриговала публику интимным фото

Ольга Бузова снялась в белой майке на коленях у мужчины. Она прижалась к нему грудью, обнимая за шею. Лица партнера не видно, так как он показан со спины. Это озадачило многих.

"Несмотря ни на что, мы сделали это... Вот он, "мой" ,

- продолжала интриговать звезда под кадром. 

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Подписчики бурно отреагировали на снимок. Их заинтересовало, кто же это с Бузовой. Некоторые решили, что артистка все же встретила спутника жизни, и теперь ее личная жизнь наладится:

"Господи, а мы тут, значит всей необъятной нашей возрадовались... Аллилуйя...  Оленька-голенька мужичка нашла... Тарасову можно, наконец-то, спать спокойно".

Подписчики ломают головы, кто это в кадре со знаменитой брюнеткой. Назывались разные имена певцов, актеров, участников скандального телешоу – Егора Крида, Давы, Элджея, Сергея Светлакова, Олега Майами.

Некоторые вспомнили даже исполнителя хита. "Голубая луна. "Боря", "Моисеев, очевидно же", – высказались такие.

Включились в обсуждение и коллеги звезды по "Дому-2", и известная артистка. Девушки оценили "избранника" по достоинству. Дарья Пынзарь заметила, что он "очень окрашенный и очень модно стриженный". Кто это, не знает и Алена Водонаева, "но плечи у него что надо". А Эвелина Бледанс пошутила: "Зачем он покусал нашу девочку?!".

Ольге Бузовой не привыкать – она умеет завести публику, что и делает постоянно. Недавно она поделилась откровением и нарвалась на резкую критику. Ранее устроила эротичную фотосессию,  засветила тело в душе. И поклонников часто беспокоило ее поведение, они даже подозревали, что звезда больна.

Теперь же артистка всего лишь сообщила о том, что снят ее новый клип...

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Полина ДОРОЖКИНА
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