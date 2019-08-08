"Все просвечивает": звезда "Дома-2" показала "голый" наряд для свадьбы

Сексуальную блондинку обвинили в вульгарности

Бывшая участница проекта Мария Кохно выложила в социальные несколько фотографий в прозрачных платьях. Оказалось, что в таком наряде звезда "Дома-2" собирается пойти на свадьбу к подруге.

"Дорогие друзья, как вы знаете, у моей Майи скоро свадьба, и я хочу посоветоваться с вами, какой образ мне для этого выбрать", – обратилась Мария к подписчикам.

Пользователи были шокированы выбором девушки: первый наряд открыл грудь Марии, второй – совсем не прикрывал ее ягодицы. Экс-звезду "Дома-2" обвинили в вульгарности и посоветовали найти для торжественного мероприятия более скромное платье. Как пишет "Пятый канал", наряд Марии Кохно сравнили с пеньюаром.

"На свадьбу как в публичный дом, лучше что-то более скромное надеть", "Все же просвечивает", "Как на панель", "Как будто сексуальный пеньюар… <…> В таком идти на свадьбу вообще неприлично, там же дети и старики будут", "Вульгарно", "Ты же почти голая",

– возмутились в Instagram.