"Почему такая огромная?": Водонаева едва удержала выпадающую грудь

Экс-звезда "Дома-2" показалась в образе роковой соблазнительницы

Алена Водонаева надела открытый купальник и присела на шезлонг у бассейна. Ее тело блестело на солнце, а пышная грудь, наверное, вывалилась бы из лифчика совсем, если бы красотка не придерживала ее..

"Мама Стифлера на максималках", – описала она себя в этот момент. Волосы у телеведущей распущены, несколько прядей слегка закрывают лицо. Взгляд, как у хищницы.

Поклонники обсудили каждую деталь. Особенное внимание они обратили на роскошные округлости и заволновались:

"А что с сиськами случилось, дюже перемазалась постным маслом...", "Почему такие огромные-то тут?", "Вы же грудь уменьшили... Но, по-моему, вернулась".

Многим понравилось, как выглядит звезда. "Мой космос", "Вообще", "Секси", "Вот такая Водонаева мне нравится больше", "Красивый пупок", "Ух, крутая", "Королева", "Нереальная", "Шикарная", "Бомба", "Ты пушка", "Сильнейшая, когда голая", "Невероятно красивая Вы, Алена... девушка кровь с молоком!", "Обалдеть фигура", – хвалили такие.

Некоторые стали гадать, соответствует ли актриса тому определению, которым себя обозначила. Один согласился с нею: "Реально мама Стифлера". На слова другого "не рано ли мамой Стифлера заделываться?" Водонаева ответила, что это всего лишь ирония, а вот то, что она милфа, "это неоспоримый факт". Еще один поклонник заметил, что для этого она чересчур скромна, "прямо "мисс непорочность" на ее фоне".

Однако Алена не раз доказывала, что может претендовать на образ роковой соблазнительницы. Недавно она так сексуально вытянулась на лестнице, что у некоторых фанатов дыхание сперло. Ранее звезда показала свои прелести со всех сторон и засветила ягодицы с неожиданного ракурса.

Понятие "мама Стифлера" широко распространилось после выхода на экраны комедии "Американский пирог" и уже стало нарицательным. Под ним подразумевают женщину старше 38 лет – ухоженную, обеспеченную, самодостаточную, уверенную в себе, а также очень сексуальную и соблазнительную.