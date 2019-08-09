"Попахивает нафталином": ведущий "Дома-2" унизил Порошину

Звезда скандального проекта прошелся по известным актрисам

Марии Порошиной досталось от ведущего скандальной телестройки. Влад Кадони, увидев фотографию актрисы в шортах и полосатой блузке, не смог сдержать эмоций и жестко раскритиковал знаменитость.

Мужчина посоветовал Порошиной заменить шлепки на сандалии, надеть шорты с высокой посадкой, а затем, вооружившись ножницами, безжалостно срезать все кружева.

"Я что-то пропустил, и на дворе 2010 год? Ни в коем случае так не одевайтесь, если только не едете к друзьям на дачу на шашлыки. <…> Иначе от образа попахивает нафталином",

– вынес вердикт Влад Кадони.

Досталось от модного эксперта Starhit и звезде сериала "Воронины" Ирине Лачиной. Ведущий "Дома-2" рекомендовал ей растрепать волосы и сделать яркий макияж.

Ранее острый на язык Влад Кадони унизил Анну Семенович.



