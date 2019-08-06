"Надругалась над ним": звезду "Дома-2" обвинили в преступлении

Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Бывшая участница скандального телепроекта Оксана Ряска рассказала, что в США познакомилась с выходцем из России, который живет за океаном уже 15 лет. Роман блондинки закончился неудачно: мужчина угрожал Оксане и обвинил в преступлении.
"Он говорил, что здесь я – никто, и хотел депортировать меня, создать мне проблемы с законом. Накатал на меня заявление в полицию. Придумал, что я надругалась над ним", цитирует слова девушки Starhit.
Доказывать свою невиновность Оксане Ряске пришлось в суде, где она смогла убедить судью, что является простым туристом и денег у бывшего возлюбленного не брала. История закончилась для бывшей звезды "Дома-2" удачно, но теперь она предупреждает всех женщин:
"Не открывайте здесь душу! Мужчины видят в нас мелких слепых котят, пытаются пользоваться тем, что мы не знаем законов, обманывают",
—уверена Оксана.
Девушка познакомилась с мужчиной в Америке, куда переехала прошлой зимой, желая воплотить свою главную мечту. Привыкнуть к новой среде блондинке удалось, а вот с налаживанием личной жизни пока трудности.
До этого Оксану предал петербургский бизнесмен, который, по словам звезды "Дома-2", ушел от нее к Елене Кориковой. Мужчина неоднократно помогал актрисе финансово, а после и вовсе бросил Оксану Ряску.
Украине посоветовали не церемониться с Москвой
Пекин примет ответные меры, если решит, что безопасность КНР находится под угрозой