"Надругалась над ним": звезду "Дома-2" обвинили в преступлении

Роман девушки закончился судебным разбирательством

Бывшая участница скандального телепроекта Оксана Ряска рассказала, что в США познакомилась с выходцем из России, который живет за океаном уже 15 лет. Роман блондинки закончился неудачно: мужчина угрожал Оксане и обвинил в преступлении.

"Он говорил, что здесь я – никто, и хотел депортировать меня, создать мне проблемы с законом. Накатал на меня заявление в полицию. Придумал, что я надругалась над ним", цитирует слова девушки Starhit.

Доказывать свою невиновность Оксане Ряске пришлось в суде, где она смогла убедить судью, что является простым туристом и денег у бывшего возлюбленного не брала. История закончилась для бывшей звезды "Дома-2" удачно, но теперь она предупреждает всех женщин:

"Не открывайте здесь душу! Мужчины видят в нас мелких слепых котят, пытаются пользоваться тем, что мы не знаем законов, обманывают",

—уверена Оксана.

Девушка познакомилась с мужчиной в Америке, куда переехала прошлой зимой, желая воплотить свою главную мечту. Привыкнуть к новой среде блондинке удалось, а вот с налаживанием личной жизни пока трудности.

До этого Оксану предал петербургский бизнесмен, который, по словам звезды "Дома-2", ушел от нее к Елене Кориковой. Мужчина неоднократно помогал актрисе финансово, а после и вовсе бросил Оксану Ряску.