"Эффектная": экс-звезда "Дома-2" в бикини засветила свой арбуз

Девушка устроила горячую фотосессию у бассейна

Виктория Романец отдыхает на Бали и делится с поклонниками снимками оттуда. На двух последних фото она показала не только то, что ест на завтрак, но и свою фигуру в красном открытом купальнике среди пальм . Поклонники впечатлились.

В одном из кадров девушка сидит вполоборота, свесив ноги в бассейн. Она закрыла глаза кусочками арбуза. На втором снимке участница телешоу позирует, стоя в воде, перед нею – поднос с едой (фруктами, морепродуктами, соком), а в руках – ломтик арбуза.

Под фото Романец пожелала всем когда-нибудь встретить утро так же: "Желаю каждому".

Фанаты по достоинству оценили и слова Виктории и ее внешность. Они восхищались, мечтали и благодарили за хорошее настроение:

"Такое утро – моя мечта", "Эххх, я бы не отказалась сейчас к тебе...", "Волосы... тело... купальник... пресс", "Арбузы...", "Нереальная красота!","Эффектная", "Шикарная", "Вы очень круто выглядите", "Очень классно выглядишь... фигурка точеная", "Клевая такая", "Ты, как обычно... мотиватор", "Пресс – просто огонь" .



Виктория Романец отдыхает на острове с мужем Антоном Гусевым. Они любят активный отдых, поэтому все время путешествуют, посещают местные достопримечательности, устраивают фотосессии.

Бывшая участница "Дома-2" тщательно следит за собой – правильно питается и ведет здоровый образ жизни. И результат налицо: у нее стройная, подтянутая фигура.

Ранее девушка в другом купальнике также похвасталась формами на Бали. Но не скрывает она и своих недостатков, как-то показалась без макияжа и назвала их. Поклонникам нравится ее фигура, что видно по восторженным комментариям. Викторию хвалили, когда она оголила бюст в ванне и когда зажигательно демонстрировала изгибы тела.