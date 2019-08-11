"На черта похожа": Водонаева испугала старческим видом

Телеведущая выбрала не самый удачный ракурс для селфи, по мнению россиян

Алена Водонаева поделилась в Instagram свежим кадром, на котором крупным планом видная пышная грудь. Однако пользователи Сети принялись обсуждать лицо знаменитости, решив, что оно припухло.

"Даю себе обещание за эти две недели разобрать все фотографии наших американских приключений. Ну и похудеть на 2 кг. Тоже обещаю. Аминь",

– подписала фото Водонаева, добавив, что ее сын Богдан отправился в поход в степь со своим отцом. Алена иронично отметила, что разный взгляд на отдых, возможно, и послужил причиной их развода.

Подписчики обратили внимание на лицо телеведущей, которая томно прищурила глаза и чувственно приоткрыла рот. Некоторым показалось, что снимок вышел неудачным.

"Боже, зачем так близко фоткать такой старческий фейс", "Глаза какие-то, типа ушла надолго вернусь не скоро", "Лицо опухшее как и грудь", "Сиськи упрощают фотографию, теряется необыкновенность лица...", "Как будто выходные удались", "Что за Фейс опухший, Круэлла ты ли это?", "На черта похожа", – заявили злопыхатели.