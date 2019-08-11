Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"На черта похожа": Водонаева испугала старческим видом

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая выбрала не самый удачный ракурс для селфи, по мнению россиян

Алена Водонаева поделилась в Instagram свежим кадром, на котором крупным планом видная пышная грудь. Однако пользователи Сети принялись обсуждать лицо знаменитости, решив, что оно припухло.

"Даю себе обещание за эти две недели разобрать все фотографии наших американских приключений. Ну и похудеть на 2 кг. Тоже обещаю. Аминь",

– подписала фото Водонаева, добавив, что ее сын Богдан отправился в поход в степь со своим отцом. Алена иронично отметила, что разный взгляд на отдых, возможно, и послужил причиной их развода.

Подписчики обратили внимание на лицо телеведущей, которая томно прищурила глаза и чувственно приоткрыла рот. Некоторым показалось, что снимок вышел неудачным.

"Боже, зачем так близко фоткать такой старческий фейс", "Глаза какие-то, типа ушла надолго вернусь не скоро", "Лицо опухшее как и грудь", "Сиськи упрощают фотографию, теряется необыкновенность лица...", "Как будто выходные удались", "Что за  Фейс опухший, Круэлла ты ли это?", "На черта похожа", – заявили злопыхатели. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Назревает конфликт: немцы выступили против размещения войск США в Польше

В Берлине недовольны действиями Вашингтона

"На Мосфильме снято": поезд на Крымском мосту взбесил украинцев

В Незалежной до сих пор не верят в существование автомагистрали над Керченским проливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей