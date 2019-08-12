"Неужели замуж пойдет": Бузовой нашли жениха

Артистка заинтриговала словами о "плане Б"

Ольга Бузова показалась со старым другом. На снимке, опубликованном в Instagram, она позирует с юмористом Тимуром Батрутдиновым, взяв его под ручку. Поклонники гадают, что бы это значило.

Выглядит Ольга эффектно. На ней короткое темное платье на тонких бретелях с кружевом на груди и снизу, босоножки на шпильках.

"Когда нет выхода только вход... Тимур @timurbatrutdinov, что мы делаем... план Б", – интригующе сообщила звезда "Дома-2" под фото.

Мнения подписчиков разошлись. Большинство из них отметили, что певица фотографируется вместе с юмористом лишь перед выходом своей новой песни, и то вереят, то не верят, что у этих двоих роман, хотя и просят их стать парой:

"Что за история?", "Неужели замуж пойдет: "С Тимуром... давайте уже сходитесь", "Вы уже когда-нибудь поженитесь?", "Вам бы вместе быть! Подходите", "Да поженитесь вы уже!.. Отлично смотритесь", "Идеальные", "Оба такие класснючие", "Такие мимимишки", "Будьте же уже вместе... одно удовольствие на вас смотреть, когда вы рядом, аж бабочки в животе", "Что-то намутите", "Батруха, как честный человек, уже просто обязан на ней жениться... выхода нет", "Хочу чтобы вы друг друга обрели, не нужно вам искать кого-либо еще", "Наконец-то уже родят детей".

Другим это совсем не понравилось. "Пора уже им! Но опять утка!", "Это очередная показуха. Шоу", "Она.. пишет с туалета "а сейчас интрига", а на самом деле она одинокая, никому не нужная, прожорливая, равнодушная уродина внутри! Она со всеми одна и та же. И слова у нее одни и те же, как запрограммированная разговаривает", "Тимур с тобой из-за денег", "Ну это же контрактное шоу! Всё же понятно, всех дурят, неплохая прибыль!", – резко высказались они.

Ольга действительно публикует снимки с Тимуром не впервые. Ранее она намекала, что готова к отношениям с юмористом. И тогда некоторые фанаты говорили, что так она просто шутила.

Ранее Бузова снялась еще с одним мужчиной, лица которого не показала, но назвала его "мой", что озадачило многих. А некоторые решили, что она все же устроила личную жизнь, и бывшему мужу "можно спать спокойно".

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка по-прежнему одинока и не раз признавалась, что хотела бы встретить мужчину, в которого бы влюбилась. Но пока ей этого не удалось.



