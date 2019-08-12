"Низко опустилась": ведущую "Дома-2" обругали за "силиконовое лицо"

Поклонники уверены, что девушка очень изменилась на проекте

Ведущая телепроекта "Дом-2" Юлия Ефременкова поделилась с подписчиками новым фото. Снимок вызвал море негатива в Сети: звезду раскритиковали как за поведение, так и за внешность. Комментаторы уверены, что девушку испортили деньги и популярность: она "накачала" себя силиконом и стала гораздо злее.

Ефременкова не смогла воздержаться от комментариев и посоветовала всем злопыхателям перестать следить за ее жизнью.

"Такая лицемерная, наигранная и строишь из-за себя...так противно", "Низко опустилась", "Популярность и деньги портят людей. Так что факт на лицо. Злюка и хамка", "Раньше Юля была добрее, интереснее", "Обычная баба накаченная силиконом и т. п., сплетница только и знает, как совать нос в чужие отношения", "Зубы купили, волосы, ногти купили, и все такие "натуральные", кошмар", "Накаченная кукла", "Неестественная улыбка, показуха, все наиграно",– возмутились в Instagram.

По информации Womanmirror, звезда действительно увеличила грудь, сделала пластику носа и подбородка.



Юлия Ефременкова долгое время была только участницей телепроекта. Зрители потребовали убрать девушку с площадки "Дома-2" после того, как в Сети всплыли ее обнаженные фото. Но организаторы, наоборот, повысили Юлию и сделали ее ведущей.

Уже в этом статусе у Ефременковой завязался роман с участником "Дома-2". Однако отношения между возлюбленными развиваются не гладко: молодой человек ревнует сексуальную Ефременкову и запрещает ей выставлять эротичные фотографии.

Ранее в Сети появилось пикантное видео с Ольгой Бузовой без лифчика.