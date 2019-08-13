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Крупным планом: мокрая Водонаева снялась в стрингах

Крупным планом: мокрая Водонаева снялась в стрингах
Алена Водонаева. Фото:instagram.com/alenavodonaeva
Звезда "Дома-2" поделилась пикантным кадром

Алена Водонаева постоянно поддерживает общение со своими поклонниками: пишет им в комментариях, выкладывает откровенные снимки, дает ответы на самые популярные вопросы. Отвечая на один из них, звезда выложила фото из бассейна, где крупным планом сняты ее пышные ягодицы. Так Алена решила проиллюстрировать очередной вопрос о своей личной жизни.

Водонаева рассказала, что сейчас у нее есть молодой человек, а также призналась, что однажды была вынуждена уйти от любимого, который имел пристрастие к наркотикам. Один из пользователей поинтересовался, какое место в жизни звезды "Дома-2" занимают интимные отношения.

"Для меня этот пункт важен. Без хорошего секса отношений не будет. Но туда же доверие и уважением запишем",

– ответила знаменитость в Instagram.

Также Водонаева призналась, что начала задумываться о том, чтобы переехать в США. В Америке звезда отдыхала этим летом, а после написала, что ей тяжело возвращаться на родину из-за "бескультурья и злых лиц".

После такого заявления россияне буквально набросились на бывшую участницу "Дома-2" Алену Водонаеву.

Дарья ПЕТРОВА
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