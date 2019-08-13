"Выматывает": осипшая Бузова рассказала о болезни

Певице не хватает времени поправить здоровье

Ольга Бузова работает на износ, не жалея себя. Вот и теперь, несмотря на то, что заболела, продолжает трудиться. И держит себя в руках, о чем рассказала поклонникам. При этом голос у нее заметно осип.

"Не жалуюсь, не ною... Потому что график сам за себя говорит... И, конечно, выматывает... перелет Сочи – Геленджик – Анапа... Немножко... чувствуете, да?.. простудилась",

– сообщила звезда "Дома-2", слегка задержав дыхание и проведя рукой по оголенному телу.

Чуть ранее она уточнила, почему особенно тяжело было в последние дни: "Нон-стоп, съемки на улице, на следующий день – клип, поездка в тур". И показала редкие минуты отдыха на фото, выложенном в соцсети.

Певица в маечке на тонких бретелях и микрошортах сидит в кресле с закрытыми глазами. Босые голые ноги немного согнуты в коленях. В одной руке артистка держит очки, в другой – стакан с напитком и цветочком.

"У каждого лета своя история... На месте", – сообщила Бузова под кадром.

Подписчики высказались сразу, только мнения разошлись. Одни возмущались и язвили: "Фу, ужасно выглядишь, ноги ужасные, с...ски торчат, рожа как у Бабы-Яги!", "Уже тошнит от тебя, вся жизнь напоказ", "Кошелка старая, так похожа на черепаху Тортилу с очками", "Верх худой, а ноги никогда у тебя не худеют", "Что за коровья лепеха на голове?", "У тебя есть одно но – нет груди", "А Олька везде в труселях", "Одежду полностью сняв, ходите, зачем оно вам, неудобно же в одежде".

Некая дама заявила об отсутствии у Ольги таланта певицы, а также напомнила, что "годы идут", семьи у нее нет и "не за горами старость". Защитники назвали эту женщину завистницей и отметили, что Ольга к своим годам уже попала в список Forbes молодых и успешных, передает сайт "Комсомольская правда".



Другие не поскупились на комплименты. "Лучшая картина!", Какая Вы красивая!!! Я горжусь Вами ,что в Вас нет силикона, сексуальнее Вашей груди в своей жизни не встречал, простите не смогу удержаться! Умоляю не поддавайтесь моде, не делайте себе ничего!!! Вы божественны!", "Ой какая игра фантазиии...!!! Эта маечка .... Оля, что ты делаешь с нами? Я одна смотрю на ее грудь?", "Вы прелесть!", "Как всегда нереальная!", "Фигура хорошая, без мейка отлично выглядит", "Богиня", – лестно отозвались они.

Не забыли и о личной жизни певицы, спросили: "Тимур где?", "А что, правда, мужа нет?".

Ранее некоторые поклонники решили, что теперь у звезды есть жених и она выйдет замуж. А ее бывшему супругу "можно спать спокойно". Что касается обнаженного тела, Бузова светила его не раз. Как-то фанаты похвалили ее за накачанные формы. До этого подписчики остались недовольны, увидев артистку в странном наряде.