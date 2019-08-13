Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Резиновый жиробасик": звезде "Дома-2" досталось за видео без одежды

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/daria_pinzar
Подписчики раскритиковали внешность знаменитости

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь выложила в Сеть видео в купальнике, сделанное в лифте. Сама блондинка назвала себя "жиробасиком", после чего к обсуждению фигуры телезвезды подключились подписчики.

Кто-то начал указывать Пынзарь на все недостатки тела, другие недоумевают и напоминают девушке, что еще пару недель назад она хвасталась результатами своего похудения. Кому-то танцы экс-участницы скандального телепроекта напомнили движения Анастасии Волочковой.

"Ты неделю назад показывала насколько ты худая, зачем этот пост про жиробасика", "Действительно, жиробасик. Талии совсем НЕТ, сплошное туловище", "Резиновый жиробасик", "Нда, фигура в купальнике не айс", "Под Волочкову уже косить начинаешь. Она такие же свистопляски устраивает,

– раскритиковали в Сети.

Многие поклонники решили, что своей подписью Пынзарь просто напрашивается на комплименты, а ее проблема не в лишнем весе, а в неповоротливости и недостатке гибкости.

Упрекнули Дарью и в пластических операциях, которые она сделала. К свои 33-годам блондинка признает, что сделала две операции: увеличение груди и подтяжку лица. Некоторые подписчики считают, что после последнего вмешательства хирургов девушка потеряла свою прежнюю красоту.

Ранее бывшая участница "Дома-2" показала прозрачный наряд для свадьбы. 


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Укрзализныця" погубила урожай украинских аграриев

Дефицит железнодорожных составов ставит крест на труде селян

Американцы взорвались из-за визита Путина в Крым

Поздравление российского лидера вызвало неприятие в Вашингтоне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей