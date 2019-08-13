"Резиновый жиробасик": звезде "Дома-2" досталось за видео без одежды

Подписчики раскритиковали внешность знаменитости

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь выложила в Сеть видео в купальнике, сделанное в лифте. Сама блондинка назвала себя "жиробасиком", после чего к обсуждению фигуры телезвезды подключились подписчики.

Кто-то начал указывать Пынзарь на все недостатки тела, другие недоумевают и напоминают девушке, что еще пару недель назад она хвасталась результатами своего похудения. Кому-то танцы экс-участницы скандального телепроекта напомнили движения Анастасии Волочковой.

"Ты неделю назад показывала насколько ты худая, зачем этот пост про жиробасика", "Действительно, жиробасик. Талии совсем НЕТ, сплошное туловище", "Резиновый жиробасик", "Нда, фигура в купальнике не айс", "Под Волочкову уже косить начинаешь. Она такие же свистопляски устраивает,

– раскритиковали в Сети.

Многие поклонники решили, что своей подписью Пынзарь просто напрашивается на комплименты, а ее проблема не в лишнем весе, а в неповоротливости и недостатке гибкости.

Упрекнули Дарью и в пластических операциях, которые она сделала. К свои 33-годам блондинка признает, что сделала две операции: увеличение груди и подтяжку лица. Некоторые подписчики считают, что после последнего вмешательства хирургов девушка потеряла свою прежнюю красоту.

Ранее бывшая участница "Дома-2" показала прозрачный наряд для свадьбы.



